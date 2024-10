Direct Projet de loi de finances 2025 : le ministre de l'Economie défend un "budget de redressement" et non un "budget d'austérité"

Place au service après-vente. Invité des "4 Vérités", sur France 2, vendredi 11 octobre, Antoine Armand a défendu le projet de loi de finances 2025, présenté jeudi en Conseil des ministres. Le ministre de l'Economie et des Finances refuse de parler d'un "budget d'austérité" mais préfère évoquer un "budget de redressement". "Ce n'est pas comparable de baisser les salaires de l'ensemble des fonctionnaires comme ça été fait dans certains pays et dire que nous n'allons pas embaucher plus de fonctionnaires car on essaie de faire des économies", a-t-il aussi expliqué. Le nouveau locataire de Bercy a rendez-vous à partir de 8h30 à l'Assemblée nationale. Il va être auditionné avec Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Budget et des Comptes publics, par la commission des Finances. Suivez notre direct.

L'opposition vent debout. Sitôt le projet de budget 2025 du gouvernement Barnier présenté, les oppositions ont réagi : une cure d'"austérité" pour la gauche, "une calamité" pour Jean-Luc Mélenchon, "un budget de facilité" selon le RN. "C'est un budget perfectible", a avoué lui-même le Premier ministre.

Des fonctionnaires moins nombreux, mais plus productifs. Voilà le sens de la politique défendue par le ministère de la Fonction publique, qui comprend la suppression de 2 201 postes de fonctionnaires pour l'Etat et ses opérateurs. Pour les seuls services de l'Etat, le texte qui sera présenté dans les jours à venir au Parlement prévoit la suppression de 1 196 postes : ce solde comprend notamment 4 000 suppressions de postes d'enseignants et 505 au Budget et aux Comptes publics d'une part, tandis qu'en parallèle, 2 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) seraient recrutés, 619 emplois seraient créés à la Justice ou encore 630 dans l'Armée.

Le Haut Conseil des finances publiques juge "fragile" l'approche budgétaire du gouvernement. "Les prévisions restent un peu optimistes et l'information est peu documentée, et du coup les résultats sur les recettes et les dépenses sont fragiles", a affirmé son président, Pierre Moscovici, lors d'une conférence de presse. Il a aussi affirmé que le dérapage du déficit public en 2024 serait "absolument considérable et inédit".