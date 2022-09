Budget 2023 : des finances suffisamment écologiques ?

Le gouvernement a prévu des budgets en hausse pour les deux ministères dédiés à l'écologie en 2023, pour un total de 59,6 milliards d'euros, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année dernière. Mais le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité ne va pas dans le sens de la transition énergétique. Si l'exécutif affirme vouloir protéger les Français, certaines associations environnementales dénoncent un manque d'ambition.



La fin des soutiens financiers aux projets de pétrole, de gaz et de charbon à l'étranger

"Si le gouvernement prenait réellement le parti d'éradiquer la pauvreté, ce bouclier tarifaire serait dédié aux plus modestes", a regretté Réseau Action Climat, sur Twitter, lundi 26 septembre. Les associations ont néanmoins salué la fin des soutiens financiers aux projets de pétrole, de gaz et de charbon à l'étranger. Mais, là encore, elles reprochent au gouvernement de ne pas inclure les centrales à gaz et au fioul dans ses annonces.