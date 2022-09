Bouclier tarifaire : le gouvernement promet de corriger une faille excluant certains logements sociaux

Un trou dans le bouclier. Le gouvernement a assuré, vendredi 16 septembre, être en train de travailler à résorber une faille qui exclut certains locataires du bouclier tarifaire. Environ 100 000 logements sociaux, qui disposent d'un chauffage collectif à l'électricité, ne sont pas couverts, soit environ 2% du parc social, selon l'entourage du ministre de la Ville et du logement, Olivier Klein.

"Les locataires en HLM (...) bénéficient du bouclier gaz et ils bénéficient du bouclier électrique, à une exception près, ce sont quelques ensembles HLM qui ont une consommation électrique très importante et qui ont été classés comme les entreprises", a reconnu la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sur RMC. "Pour ceux-là, Olivier Klein est en train de travailler sur un dispositif pour permettre d'effacer cet impact."

L'Union sociale pour l'habitat (USH), qui représente les bailleurs sociaux, avait appelé l'exécutif, mardi, à réparer cette faille. "On est alertés par les bailleurs, on a des hausses signalées de plus de 200 euros par mois", selon Marianne Louis, sa directrice générale. "Là, l'hiver arrive, il faut traiter ce sujet-là." La mesure pour y répondre devrait être mise en œuvre rapidement. "C'est une question de jours", assure l'entourage d'Olivier Klein.