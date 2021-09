Alimentation : comment expliquer la hausse de prix de certains produits ?

Les prix de certains produits devraient augmenter en supermarché. "Une enseigne l'a déjà fait et, chose rare, elle assume publiquement", introduit le journaliste Gaspard de Florival. "C'est Lidl : sept centimes supplémentaires pour ses paquets de pâtes de 500 grammes, mais le consommateur ne devrait pas payer toute la note, Lidl devrait réduire un tout petit peu sa marge. Dans les magasins Système U, c'est aussi le prix des pâtes qui devrait grimper, comme le café ou les fruits, mais pas de montant précis pour le moment."

Les emballages aussi concernés

Mais pourquoi de telles hausses ? "Le prix des matières premières s'envole. Sur l'année, le prix du blé a grimpé de 26%, et les fruits de 34%, alors, pourquoi ? D'abord à cause des aléas climatiques, le gel, les inondations qui ont affecté les cultures de blé notamment. On a réduit les récoltes (...) c'est cette rareté qui fait grimper les prix", précise le journaliste, qui rappelle que les augmentations ne concernent pas que les matières premières alimentaires. Le prix du plastique et de l'aluminium devrait, lui aussi, exploser.