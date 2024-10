4 000 postes supprimés dans l'Education nationale : "Une vision à très court terme", juge Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU

Dans son projet de loi de finances 2025, le gouvernement prévoit de supprimer 4 000 postes dans l’enseignement.

Le projet de budget 2025 a été présenté jeudi 10 octobre en Conseil des ministres. Le budget pour 2025 de l'Éducation nationale, premier poste de dépenses de l'État, prévoit 4 000 postes d'enseignants en moins par rapport à 2024, principalement en maternelle et en élémentaire. "Dans ces 4 000 emplois supprimés, ça peut être le non-remplacement d’un départ à la retraite. C’est une vision à très court terme qui consiste à regarder ce qu’il va se passer à la prochaine rentrée", explique Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU.

Un triste record

Une mesure justifiée par "la baisse du nombre d'élèves qui devrait s'accélérer avec 97 000 élèves en moins à la rentrée 2025", selon le ministère de l’Éducation nationale. "Sur ces dernières années, on a gagné 7 441 élèves dans les collèges et lycées. Il y a plus d’élèves, mais il y a eu près de 8 000 suppressions de postes. La France détient un triste record : celui du plus grand nombre de classes surchargées en Europe", répond la secrétaire générale.

