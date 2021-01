Le bitcoin dépasse les 30 000 dollars pour la première fois de son histoire

La récente envolée de cette cryptomonnaie a démarré fin octobre, avec le lancement d'un service d'achat, de vente et de paiement en cryptomonnaie par le géant des paiements en ligne Paypal.

Le bitcoin nous en bouche encore un coin. La première cryptomonnaie décentralisée a vu son prix dépasser les 30 000 dollars, samedi 2 janvier, pour la première fois de son histoire, moins de trois semaines après avoir franchi le seuil des 20 000 dollars. En début d'après-midi, le bitcoin valait 31 503 dollars (25 960 euros), selon les données compilées par l'agence Bloomberg.

La récente envolée a démarré fin octobre, avec le lancement d'un service d'achat, de vente et de paiement en cryptomonnaie par le géant des paiements en ligne Paypal. Outre ce service destiné aux particuliers, des fonds d'investissement s'intéressent de plus en plus à cet actif aux mouvements de prix brusques, dont ils se sont pendant longtemps méfiés.

Vers de nouveaux sommets... ou une rechute ?

"L'appétit pour le risque" qui se reflète dans les achats de cette cryptomonnaie "reste indomptable", avance l'analyste indépendant Timo Emden, directeur de Emden Research. Pour lui, "à la vue de la dynamique du cours, plus de sommets historiques pourraient suivre".

Les analystes de la banque américaine JPMorgan estiment que "l'utilisation du bitcoin par des investisseurs traditionnels ne fait que commencer" : ils comparent la monnaie numérique et décentralisée à l'or. D'autres analystes de banques réputées de Wall Street, comme Citi, ont commencé à suivre le cours de la cryptomonnaie.

N'étant adossé à aucun actif ni à l'économie d'aucun pays, le prix du bitcoin a déjà connu des variations vertigineuses. Ainsi en 2017, il avait commencé l'année à moins de 1 000 dollars, puis vu son prix s'envoler à un sommet tout près des 20 000 dollars en décembre, avant de finir 2018 à un peu plus de 3 000 dollars.