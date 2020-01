Avec plus de 50 milliards d'euros de ventes annuelles, le groupe de luxe français LVMH bat tous ses records

En 2019, le bénéfice net de LVHM atteint 7,17 milliards d'euros, en hausse de 13% sur un an. Une progression due notamment à l'excellent santé de la maison Louis Vuitton.

Le géant mondial du luxe LVMH a connu une nouvelle année record en 2019, engrangeant 53,7 milliards d'euros de ventes. "Grâce à nos équipes, nous avons réussi à faire un record en matière de chiffre d'affaires, on a allègrement dépassé les 50 milliards, [un record] dans le résultat opérationnel. Nous avons une très bonne situation financière, le flux de trésorerie s'améliore sensiblement", a détaillé le PDG, Bernard Arnault, mardi 28 janvier, lors de la présentation des résultats annuels du groupe français.

En 2019, le bénéfice net de LVMH atteint 7,17 milliards d'euros, en hausse de 13% sur un an. Les ventes de LVMH continuent d'être tirées par la région Asie (hors Japon), le premier marché du groupe, où il a réalisé 30% de ses ventes totales "malgré un contexte difficile à Hong Kong sur la seconde partie de 2019", souligne un communiqué. Le chiffre d'affaires dans cette zone Asie a progressé de 14% sur l'ensemble de l'année, contre +11% pour l'Europe, +8% au Japon et 6% aux Etats-Unis.

Par secteurs d'activités, le géant du luxe reste porté par sa division-phare Mode et maroquinerie dont les ventes ont bondi de 17%, pour atteindre 22,2 milliards d'euros. La maison Louis Vuitton "est allée de succès en succès cette année, et continue à être largement la première marque de luxe au monde", a affirmé Bernard Arnault. Pour 2020, LVMH ne donne pas d'objectifs chiffrés, mais indique que "dans une économie porteuse mais incertaine, nous demeurerons vigilants et concentrés sur nos objectifs de progrès".