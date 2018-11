Prix du carburant : "Il y a des solutions dans la loi sur les mobilités", assure Barbara Pompili

Le gouvernement tente de désamorcer la colère des "gilets jaunes", ces automobilistes et consommateurs en colère contre la hausse des prix du carburant et qui doivent se mobiliser samedi 17 novembre. "Cela ne m'inquiète pas plus que cela. En terme de mobilisation, lorsque j'étais à Albert (Somme) avec Emmanuel Macron lors de son itinérance mémorielle, il y avait trente personnes. Donc j'ai du mal à savoir jusqu'où la mobilisation ira. De toute façon, mobilisation ou pas, on sent bien qu'il y a un malaise dans le pays et qu'il faut y apporter des solutions", explique Barbara Pompili,députée La République en marche (LREM), dans "Les 4 Vérités".

Mettre en place des covoiturages organisés

À l'Assemblée nationale, certains collègues de Barbara Pompili, notamment François Ruffin, député de la Somme, estiment qu'ils devraient participer à la mobilisation. "J'entends. Ils ne veulent pas être de côté parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont avec les gens qui sont en colère. Maintenant, je crois que le rôle des politiques, c'est aussi de mettre en place des politiques publiques et de participer au débat démocratique, et pas seulement à être toujours dans les manifestations", estime la présidente de la Commission Développement durable à l’Assemblée nationale qui juge la récupération "assez évidente".

Il existe des solutions "dans la loi sur les mobilités, qui est en préparation, pour qu'il puisse y avoir des covoiturages organisés pour que les gens fassent des économies, payent moins l'essence et pour avoir plus de lien social", assure Barbara Pompili.