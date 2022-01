Prix du carburant : comment justifier une telle augmentation ?

L’or noir porte bien son nom. Le prix du baril de pétrole flambe dépassant les 85 dollars. Mais comment expliquer une telle hausse ? Tout d’abord, le variant omicron est une première cause de cette augmentation. Le variant est moins dangereux que redouté. Il n’a pas ralenti l’économie et les automobilistes continuent de consommer beaucoup de pétrole. La consommation augmente, mais l’offre ne suit pas, comme par exemple à cause des révoltes au Kazakhstan. Les attentats sont également nombreux sur des sites stratégiques de production de pétrole qui doivent alors fermer temporairement.

Les incidents naturels se répercutent sur la production de pétrole

Les incidents d’origines naturelles sont aussi une autre cause de la hausse des prix. Au Canada, c’est une tempête de froid qui freine la production tandis qu’au Venezuela, un pipeline a pris feu. Des pays investissent donc moins notamment, car ils ne savent pas où se situer par rapport à la demande et au Covid-19.