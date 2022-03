Pouvoir d'achat : au cœur du plus grand routier de France

Au bord de l'autoroute A20, près de Châteauroux (Indre) se trouve l'Escale, le plus grand restaurant routier de France. Celui-ci subit les conséquences de la guerre en Ukraine, avec le prix des carburants qui flambe. Un chauffeur routier confie qu'en 37 ans de métier, il n'a jamais vu des prix aussi élevés. Les vols d'essences se multiplient. Pedro, un chauffeur, a dû installer un système antivol sur son camion.

Protéger les entreprises et le pouvoir d'achat

La guerre en Ukraine est dans tous les esprits, car si les prix continuent de grimper, leurs emplois sont menacés. "Soit on augmente les tarifs et les gens suivent, soit les boîtes arrêtent tout simplement", déclare un chauffeur routier. À l'Escale, jusqu'à 600 couverts sont servis par jour. L'augmentation du coût du gaz s'ajoute à celle de l'alimentation, qui avait été difficile. Pour le patron, les politiques doivent aider les Français, par exemple en baissant la TVA. Ils attendent du prochain président qu'il protège les entreprises et le pouvoir d'achat.