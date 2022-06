L'Opep accepte d'augmenter sa production de pétrole, baisse des prix à venir

Il aura fallu 11 minutes de réunion pour que l'Opep consente à augmenter sa production de pétrole. Pour 432 000 barils de pétrole par jour produits les mois précédents, il en sera produit 648 000 quotidiennement en juillet, soit une augmentation d'environ 50%. "L'objectif est clair : fournir plus de pétrole pour faire baisser les prix", explique le journaliste Mohamed Mezeraï. Si le Covid avait fait baisser les prix, ils ont drastiquement augmenté depuis février et le début de la guerre en Ukraine.

L'embargo sur le pétrole russe a fait basculer l'Opep

L'annonce récente d'un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe a accru les craintes de pénurie. De quoi faire changer d'avis l'Opep, qui a souligné dans un communiqué "l'importance de marchés stables et équilibrés. "Après les annonces, les cours de brut sont remontés de presque 1%", précise le journaliste. Une bonne nouvelle et un geste qui pourrait détendre les marchés et réduire l'inquiétude suscitée par l'embargo.