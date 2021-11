Indemnité inflation : le Sénat retoque le texte pour allouer les 100 euros au profit de mesures "mieux ciblées"

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a supprimé, mercredi 18 novembre, l'"indemnité inflation" de 100 euros du gouvernement, mesure phare du second projet de budget rectifié pour 2021, pour lui substituer un renforcement "ponctuel" de dispositifs existants jugés "mieux ciblés".

La Haute assemblée a adopté par 145 pour, 30 voix contre et 168 abstentions, en première lecture, ce projet de loi de finances rectificative (PLFR) dit "de fin de gestion" ainsi modifié. L'Assemblée nationale pourra rétablir le texte du gouvernement dans la suite de la navette.

"Une mesure éléctoraliste"

Annoncée par le Premier ministre en octobre, en réaction à l'envolée des prix des carburants, "l'indemnité inflation" s'élève à 100 euros et sera versée à 38 millions de Français, "salariés, indépendants, retraités, chômeurs, allocataires des minimas sociaux, étudiants boursiers, percevant moins de 2.000 euros par mois", selon le gouvernement. Son coût pour les finances publiques est estimé à 3,8 milliards d'euros. "Nous avons fait un choix de méthode, c'est la simplicité et la rapidité", a affirmé le ministre chargé des Comptes publics Olivier Dussopt, soulignant aussi l'attachement du gouvernement "à un périmètre large" de bénéficiaires.

Pour le rapporteur général de la commission des Finances du Sénat Jean-François Husson (LR), cette "mesure électoraliste [...] cumule les inconvénients": outre son coût "très élevé" pour l'Etat, des "effets de seuil massifs" et "d'importants effets d'aubaine imputables à son défaut de ciblage".

En lieu et place, le Sénat a voté à main levée, avec les seules voix du groupe Les Républicains, une majoration exceptionnelle de 150 euros de la prime d'activité, une allocation exceptionnelle de 150 euros pour les bénéficiaires de minima sociaux et de prestations sociales, ainsi qu'une dotation supplémentaire destinée aux aides à la mobilité versées au cas par cas aux chômeurs et jeunes en parcours d'insertion.