Inflation : aux Etats-Unis, les Américains veulent "garder leur voiture plus longtemps" face à la hausse des prix

De plus en plus d’Américains n’ont plus les moyens de s’acheter une voiture neuve, à cause des prix trop élevés. Ils préfèrent garder leur vieille voiture, ce qui ralentit la transition vers l'électrique et remplit les ateliers de mécanique.

Article rédigé par franceinfo - Sébastien Paour Radio France

Des voitures sur une route près de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis). (FREDERIC J. BROWN / AFP)

Une révolution est-elle en cours au pays de l'automobile ? David, qui change les plaquettes de freins d'un SUV noir monté sur le pont de l'atelier de réparation qu'il a repris en 2008 au nord de Washington, ne dira pas le contraire : il a beaucoup plus de travail depuis un an. "Nous avons constaté une augmentation des réparations, indique-t-il. Les clients font des réparations plus importantes pour garder leur voiture plus longtemps et ils essaient d'acheter des voitures d'occasion." "Les prix sont un peu trop élevés en ce moment. C'est pour ça que les gens gardent leur auto. Vous dépensez 2 000 dollars ici contre une voiture à 50 000 dollars." David, mécanicien au nord de Washington à franceinfo Les prix du neuf ont grimpé de 25 % depuis la pandémie, une augmentation brutale due à la pandémie et aussi à la pénurie de puces électroniques. Les taux d'emprunt ont eux aussi augmenté de 7%. Alors finie l'image clichée du rêve américain avec la voiture rutilante. Attendre que les prix des voitures électriques baissent Acheter une nouvelle voiture devient inaccessible pour John, un jeune retraité, qui fait entretenir son vieux break de 21 ans chez David. Mais il ne pense pas que l'accès à une nouvelle auto ne soit qu'une question d'argent. "C'est aussi un biais de la société", affirme-t-il. "Avant, il fallait acheter une nouvelle voiture tous les deux ans parce que les voisins le faisaient. Et nous étions dans une société où le renouvellement des voitures signifiait que vous aviez du succès. Aujourd'hui, le renouvellement des voitures est davantage synonyme de gaspillage." >> États-Unis : la Californie interdit la vente de voitures thermiques neuves à partir 2035 Les Américains n'ont jamais gardé leur voiture aussi longtemps, douze ans et demi en moyenne, et ont du mal à faire la transition vers un véhicule électrique moins polluant. La voiture d'Hélène a déjà huit ans. Elle est persuadée que de plus en plus de personnes attendent, comme elle, que les véhicules électriques se démocratisent pour en changer. "Je suis favorable à une évolution vers l'électrique, mais si on veut maintenant que les gens les achètent, les fabricants devraient d'abord faire baisser les prix." Hélène, conductrice américaine à franceinfo En attendant, le boom du marché de l'occasion fait les affaires de l'atelier de David. Les véhicules électriques représentent aujourd'hui moins d'1% des ventes de voitures aux États-Unis.