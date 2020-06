Commerce : des voitures vendues en librairie ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Elle s’est garée entre des livres et des appareils photo. Ami, la dernière voiturette électrique du constructeur Citroën est désormais vendue dans la grande chaîne de magasins multimédias Fnac Darty. Pas besoin de permis pour la conduire : deux places, 75 km d’autonomie et une vitesse de pointe de 45 km/h. L’accueil du public intrigué est mitigé. Un nouveau produit pour l’enseigne vendu à partir de 6 000 euros, soit deux fois moins cher que ses concurrentes directes vendues en concessions.

Citroën veut rajeunir sa clientèle

Des voitures en librairie, une diversification de plus pour le magasin, qui poursuit sa stratégie commerciale. "La mobilité électrique, c’est un nouveau marché important, très dynamique. On l’a vu sur les trottinettes : l’année dernière, c’était plus de 400 000 trottinettes vendues en France", explique Olivier Garcia, directeur produit à Fnac Darty. Pour le constructeur Citroën, ce partenariat est un moyen de rajeunir sa clientèle. Les grandes surfaces avaient également tenté de vendre des véhicules il y a plusieurs années sur internet. Des opérations éphémères et jamais renouvelées à ce jour.

