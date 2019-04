VIDEO. "Nous veillons juste à ce que les droits de Carlos Ghosn comme citoyen français soient respectés", assure Bruno Le Maire

"Je n'ai pas à me prononcer sur la justice japonaise, a déclaré Bruno Le Maire, mardi 9 avril sur franceinfo. Nous veillons juste à ce que les droits de Carlos Ghosn comme citoyen français soient respectés."

Carlos Ghosn "bénéficie de la protection de la France, il a le droit à la protection consulaire, l'ambassadeur lui rend visite régulièrement, s'assure de sa bonne santé, de ses conditions de détention", a détaillé le ministre de l'Economie et des Finances, alors que l'ancien patron de Renault et de Nissan se dit à nouveau "innocent", dans une vidéo enregistrée avant son arrestation du 4 avril. "Et comme n'importe quel autre justiciable, il a évidemment droit à la présomption d'innocence, c'est un principe qui m'a guidé depuis le début de cette affaire", a ajouté le ministre.

Interrogé sur l'appel à l'aide lancé par l'épouse de Carlos Ghosn à Emmanuel Macron, "je ne suis pas certain que les interventions politiques soient la meilleure manière de défendre les intérêts de M. Ghosn", a réagi Bruno Le Maire.