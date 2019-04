Dans une vidéo, Carlos Ghosn se dit "innocent" et accuse des dirigeants de Nissan de "trahison"

L'ancien PDG de Nissan et Renault, de nouveau emprisonné au Japon, avait enregistré cette vidéo avant son arrestation.

Il se dit "innocent" et accuse des dirigeants de Nissan de "trahison". Dans une vidéo enregistrée avant sa nouvelle arrestation au Japon et diffusée par ses avocats lors d'une conférence de presse mardi 9 avril, Carlos Ghosn se dit victime d'un "complot" et d'un "coup de poignard dans le dos" de la part des dirigeants de l'entreprise nippone. Le patron déchu de Renault, Nissan et Mitsubishi, a été interpellé jeudi 4 avril à son domicile de Tokyo en raison de nouveaux soupçons de malversations financières, un mois à peine après avoir été libéré sous caution.

Dans ce document, Carlos Ghosn dit également craindre un manque de vision pour l'avenir de l'alliance Renault-Nissan. "J'ai beaucoup de respect pour les employés de Nissan", affirme-t-il. "Mais il y a quelques dirigeants qui agissent pour leurs propres intérêts, par peur, égoïstement et nuisent à l'entreprise", a continué l'ancien patron. Et d'ajouter : "Vous connaissez leurs noms, ils jouent vraiment un sale jeu dans cette histoire mais j'espère que les faits, la vérité éclateront au grand jour."

Dans une interview à TF1 et LCI, il s'était déjà déclaré innocent. La France a appelé le Japon à respecter sa présomption d'innocence et des droits.