Carlos Ghosn s'exprimera le 8 janvier depuis le Liban

Trois jours après sa fuite du Japon et son arrivée au Liban, Carlos Ghosn donnera une conférence de presse mercredi 8 janvier à Beyrouth (Liban), où il a grandi et où il a trouvé refuge. C'est une agence de communication privée qui est chargée d'orchestrer la conférence de presse qui sera un événement restreint, affirme jeudi 2 janvier l'envoyée spéciale de France 2 au Liban, Maryse Burgot. Selon l'un des avocats libanais de l'ex-patron de Renault, franco-libano-brésilien âgé de 65 ans, devrait dénoncer un "système judiciaire japonais d'un autre âge" où il aurait subi des "tortures psychologiques".



Ghosn "chez lui ici"

Ricardo Karam, journaliste et ami de Carlos Ghosn, a rapporté à Maryse Burgot que l'homme d'affaires a beaucoup de projets et qu'il est surtout entouré par sa famille, ajoutant : "Il est chez lui ici, c'est son pays et c'est le plus important".

Le JT

Les autres sujets du JT