Autoroutes : des projets qui ne sont plus dans l'ère du temps?

Alors que les projets d'autoroutes sont toujours présents en France comme celui de l'A69 entre Toulouse et Castres, des questions se posent. Sont ils compatibles avec le changement climatique qui nous touche ?

Il suffit d'ouvrir une carte routière pour s'en rendre compte. Le territoire français est traversé par plus de 900 km d'autoroutes, sans parler des voies express et ce n'est pas tout. Une trentaine de projets doivent encore voir le jour. La future autoroute A69 entre Castres et Toulouse en fait partie. Pour un transporteur de poids lourds, ces projets sont une nécessité économique, pour lui, les autoroutes seraient même bénéfiques pour l'environnement. "Ce type de véhicule consomme huit litres de moins sur 100 km sur une autoroute que sur une nationale", pense-t-il.

Des manifestations contre ces projets

Pourtant, ces projets d'autoroutes sont souvent contestés. Entre Chartres et Dreux, par exemple en juillet 2022, les opposants s'étaient mobilisés. Pour eux, ces projets pensés il y a une décennie ne sont plus à l'ère du temps. Continuer dans cette voie serait à l'encontre des objectifs climatiques pris par la France selon un chercheur. De son côté, le ministère des transports projeté de revoir chacun de ces projets pour analyser leur impact environnemental.