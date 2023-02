Automobile : le Parlement européen approuve la fin des moteurs thermiques en 2035

Le texte, adopté à 340 voix pour, 279 voix contre, et 21 abstentions, prévoit de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures et camionnettes neuves en Europe à partir de 2035.

Un pas en avant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Parlement européen a approuvé, dans un vote final mardi 14 février à Strasbourg, le projet de règlementation mettant fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. Le texte, adopté à 340 voix pour, 279 voix contre, et 21 abstentions, prévoit de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures et camionnettes neuves en Europe à partir de 2035. "Nous sommes arrivés à un accord historique, qui réconcilie l'automobile et le climat, deux frères ennemis", s'est réjouie l'eurodéputée écologiste Karima Delli, présidente de la commission des Transports.

Cela revient à l'arrêt de facto des ventes de voitures et véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel dans l'UE à cette date, ainsi que des hybrides (essence-électrique), au profit de véhicules 100% électriques. Cette règlementation, proposée par la Commission européenne en juillet 2021, devra encore être formellement approuvé par le Conseil européen pour qu'il entre en vigueur.

Dérogation pour les voitures de luxe

Alors que l'automobile, premier mode de déplacement des Européens, représente un peu moins de 15% des émissions de CO2 totales dans l'UE, la nouvelle règlementation doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il s'agit du premier accord sur un texte du paquet climat européen ("Fit for 55") destiné à réduire d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de l'UE.

Le texte entérine également des objectifs intermédiaires, à horizon 2030, de réduction des émissions de CO2 de -55% pour les nouvelles voitures et -50% pour les nouvelles camionnettes, par rapport à 2021. Une dérogation est accordée aux constructeurs "de niche" ou ceux produisant moins de 10 000 véhicules par an, leur permettant d'être équipés d'un moteur thermique jusqu'à fin 2035, soit une année de plus que pour le reste de l'industrie. Cette clause, appelée "amendement Ferrari", profitera notamment aux marques de luxe.