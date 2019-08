VIDEO. Etats-Unis : un avion de tourisme atterrit d'urgence au beau milieu de la route

Un as, ou presque. Un pilote américain est parvenu à poser son appareil dans une rue de Parkland, dans l'Etat de Washington (Etats-Unis), alors qu'il était victime d'une panne d'alimentation en carburant, jeudi 1er août.

Toute la scène a été filmée par une caméra embarquée dans une voiture de police en patrouille. On peut ainsi voir l'appareil sortir de nulle part, survolant la route, avant de progressivement perdre de l'altitude pour finalement se poser difficilement quelques mètres plus loin. Navigant de droite à gauche sur l'avenue, l'avion finit par stopper sa course à un feu, sans avoir percuté une voiture en contre-sens ou du mobilier urbain. Un véritable exploit et un petit miracle.

A single prop KR2 plane is safely on the ground after having to make an emergency landing on SR7/138th at 8:15a this morning due to a fuel system malfunction. No injuries to anyone involved. Troopers helped push the plane clear the roadway. #WhenYouThinkYouveSeenItAll pic.twitter.com/JIUYWs7kKc