Prix de l'énergie : les prix des billets d'avion vont à nouveau augmenter

C'est l'une des nombreuses conséquences de la hausse des prix de l'énergie. Après les billets de trains, c'est au tour des billets d'avion d'augmenter à courte échéance, ont prévenu vendredi 18 novembre les représentants du secteur aérien français, sans toutefois donner de valeur précise. En cause : la répercussion des cours du pétrole et de l'inflation par les compagnies aériennes.

Et cette hausse intervient alors que les prix des billets d'avion au départ de la France ont bondi de 18,9% sur un an, selon un indice publié en septembre par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). En cumulé depuis le début de l'année, l'augmentation des tarifs est de 14,2% sur les liaisons intra-métropolitaines et de 16,7% entre métropole et outre-mer. La progression atteint même 24,3% sur le réseau international moyen-courrier.

Après deux ans de pandémie, les compagnies aériennes du monde entier affrontent désormais la crise énergétique, avec un "pétrole qui a pris environ 50% en un an", a souligné Marc Rochet, patron des compagnies Air Caraïbes et French Bee, au nom des membres de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (Fnam). Ce poste représente environ le quart des coûts de revient des transporteurs aériens.

A cela s'ajoute la hausse du dollar, durement ressentie par un secteur dont 40% des dépenses s'effectuent dans cette devise. Outre le pétrole, il s'agit notamment de pièces de rechange, à base de matières premières comme l'acier et le titane qui ont aussi vu leurs cours exploser.