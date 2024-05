Le régulateur aérien américain ouvre une enquête sur Boeing et ses Dreamliner 787

L'avionneur américain en eaux troubles. L'Agence américaine de l'aviation civile (FAA) a annoncé lundi 6 mai l'ouverture d'une enquête sur Boeing, afin de déterminer si le constructeur a effectué les inspections demandées sur ses emblématiques 787 Dreamliner et si des documents ont été falsifiés par des employés. Cette investigation vise notamment à savoir si Boeing a correctement mené les inspections obligatoires sur la jonction des ailes au fuselage "sur certains avions 787 Dreamliner", a rapporté la FAA.

Le 787 Dreamliner et le 737 MAX ont subi de nombreux problèmes de production depuis 2023, qui ont freiné les livraisons de l'avionneur et contraint plusieurs compagnies aériennes à modifier leurs plannings de vol pour 2024. Boeing, qui avait déjà eu du mal à remonter la pente après deux crashs en 2018 et en 2019, est en pleine tourmente après une succession de problèmes de qualité et de sécurité sur ses avions depuis plus d'un an. Un avion d'Alaska Airlines a notamment perdu une porte en vol, le 5 janvier.

Le 17 avril, quatre lanceurs d'alerte, dont un ingénieur et d'anciens employés de Boeing, avaient témoigné devant une commission d'enquête du Sénat américain pour prévenir de "graves problèmes" de production des avions Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777. Cela a conduit le directeur général de Boeing à annoncer qu'il quitterait ses fonctions à la fin de l'année.