Disparition d'un Boeing 737 en Indonésie : deux boîtes noires retrouvées

Après le crash d’Boeing 737-500, disparu en mer de Java, samedi 9 janvier, deux boîtes noires ont été retrouvées en mer. Le vol en question était un trajet intérieur opéré par la compagnie indonésienne à bas coût, Sriwijaya Air, qui transportait 62 personnes depuis Jakarta, la capitale, jusqu’à l’île de Bornéo. "Reste à repêcher ces boîtes noires et tenter de les analyser pour comprendre les raisons de cette nouvelle catastrophe aérienne qui frappe l’Indonésie", explique Arnaud Miguet, correspondant en Asie pour France Télévisions. Depuis samedi après-midi, les secours sont à pied d’œuvre et ont mobilisé des navires de la Marine, des hélicoptères, et des plongeurs. "Des débris et des corps ont été repêchés", ajoute le journaliste.

Toutes les pistes sont étudiées

Le départ de l'avion a été retardé d’une demi-heure en raison des fortes pluies de la mousson, samedi. Le contact avec l’appareil a été perdu quatre minutes après le décollage. "Il aurait fait une chute de près de 3 000 mètres en moins d’une minute", précise Arnaud Miguet. Toutes les pistes sont envisagées par les autorités : problème de pilotage, problème technique et conditions météorologiques dangereuses.

