Boeing disparu en Indonésie : des débris de l'appareil et des corps retrouvés en mer de Java

Les chances de retrouver des survivants sont peu probables. Un signal provenant du Boeing 737-500 qui s'est abîmé en mer, samedi, avec 62 personnes à bord, a été détecté au cours de vastes opérations de recherches en mer de Java, dimanche 10 janvier, au large de la capitale indonésienne Jakarta. Des morceaux de corps, des débris et un vêtement d'enfant ont été retrouvés.

L'avion de la compagnie indonésienne Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak, sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo, a perdu le contact avec les contrôleurs aériens quelques minutes après le décollage. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités.

"Ce matin nous avons reçu deux sacs, l'un avec des objets appartenant aux passagers et l'autre avec des morceaux de corps", a indiqué le porte-parole de la police Yusri Yunus. La police "travaille sur les identifications", a-t-il précisé. Cinquante passagers, dont 10 enfants, et les 12 membres de l'équipage se trouvaient à son bord. Tous sont Indonésiens, ont précisé les autorités.

Les secours et l'armée déployés

Des centaines de membres des services de secours, de la marine, dix navires de guerre, des hélicoptères et des plongeurs participent en mer aux recherches. Sur au moins trois sites, des plongeurs ont placé des bouées orange et des sonars sont utilisés pour localiser le fuselage, selon une journaliste de l'AFP sur place.

Un navire de la marine "a détecté un signal de l'appareil (...) et une équipe de plongeurs a commencé à descendre et a trouvé des morceaux de l'appareil comme des débris et des pièces portant des numéro d'identification et autres", a indiqué Hadi Tjahjanto, le commandant des forces armées indonésiennes, cité dans un communiqué du ministère des Transports. Le ministère n'a pas précisé si le signal provenait de la boîte noire de l'appareil.