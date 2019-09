Aigle Azur : des passagers bloqués, inquiets et en colère

Ils ont réservé leur billet dans un avion, mais il ne décollera pas. Des milliers de passagers sont coincés en raison des difficultés rencontrées par la deuxième compagnie aérienne française, Aigle Azur. Cette dernière a décidé d'arrêter net tous ses vols dès vendredi soir. "On vous vole, on vous arnaque, c'est de l'escroquerie", se plaint une voyageuse en partance pour l'Algérie, mais qui ne pourra pas prendre l'avion. Et en face, il n'y a personne.

Aucune indemnisation prévue

En effet, le comptoir d'Aigle Azur à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) est fermé, personne n'est présent pour aiguiller les passagers bloqués. "Il n'y a personne, on ne sait plus quoi faire. On a les billets, personne pour les rembourser", explique un passager. Aucune indemnisation n'est prévue pour les passagers, et du côté des salariés, on parle d'une nouvelle "brutale". Des passagers sont quant à eux bloqués à l'étranger.

Le JT

Les autres sujets du JT