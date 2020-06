Aéronautique : quelles solutions pour une aviation propre ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Plusieurs pistes de recherche sont à l'étude pour parvenir à une aviation "zéro émission", comme le souhaite le gouvernement. La première d'entre elles est l'hydrogène. L'hydrogène a tout pour plaire et pour séduire l'aéronautique. C'est une ressource inépuisable et on devrait simplement modifier un petit peu les réacteurs actuels pour les faire fonctionner à l'hydrogène. L'autre gros avantage, c'est qu'on est 65% plus léger à bilan énergétique identique au kérosène, analyse le journaliste de France Télévisions Jean-Chistophe Batteria.

Les problèmes de l'hydrogène

L'hydrogène a toutefois un important point faible. A bilan énergétique identique, il faut un volume 4,2 fois plus important avec l'hydrogène qu'avec le kérosène. Cela ferait des avions énormes, avec des problèmes aérodynamiques, conclut le journaliste.