Voyages : Minorque, un paradis à préserver

Elle a longtemps su rester à l'écart. Sauvage et préservée. Mais la beauté de Minorque (Espagne) et de ses plages dorées n'a pas échappé aux plus courageux. Car, pour goûter aux eaux émeraude de la baie de Cavalleria, il faut emprunter à pied un chemin de terre écrasé par le soleil. "Mon moment préféré pour venir, c'est au coucher du soleil, quand toutes les couleurs se réchauffent : l'orange du sable, les falaises d'argile rouge", explique Carolina Moreno, une habitante de Minorque.

La réserve de Marine, un joyau de l'île

Les bains de boue de Cavalleria sont devenus une attraction touristique. "En fait, les gens viennent ici et creusent à même la roche pour en extraire l'argile", précise Carolina Moreno. À force de creuser, la falaise a perdu du terrain. Alors, il y a quelques mois, les autorités ont interdit les bains de boue. Au large de Cavalleria, un joyau moins visible fait le bonheur de quelques privilégiés. Une famille écossaise voulait faire un baptême de plongée dans un cadre exceptionnel. La réserve marine de Minorque s'étend sur 50 km2. C'est un laboratoire de la biodiversité.

Le JT

Les autres sujets du JT