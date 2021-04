Vacances : quand les grands-parents retrouvent enfin leurs petits enfants

L'accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19 a permis à de nombreux grands-parents de retrouver leurs petits-enfants en toute sécurité, un an après avoir été séparés de leur famille.

Michelle et Michel gardent leurs petits-enfants lyonnais pendant une semaine. Au programme, un peu de devoirs, mais surtout des jeux en famille, après une trop longue séparation. “On est quand même assez rigoureux, pas trop de câlins, on aère les pièces, on essaye de manger dehors”, explique Michelle. Les grands-parents ont été vaccinés pour pouvoir profiter au mieux des petits-enfants.



Le vaccin, la clé des retrouvailles

C’est le cas de beaucoup de grands-parents rencontrés par France Télévisions. “Mes petits-enfants, c’est le soleil de mon existence, je me suis empressé de me faire vacciner pour avoir plus de facilité à les garder à la maison”, affirme un grand-père rencontré dans un parc. Une grand-mère a fait 200 kilomètres pour garder ses deux petits-fils. Elle explique avoir fait “une dérogation spéciale” pour venir les voir. Les grands-parents ont été largement mis à contribution pour ces vacances de Pâques, parfois improvisées.