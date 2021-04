Covid-19 : après avoir été vaccinés, des grands-parents retrouvent leurs petits-enfants avec joie

Jadis très isolés à cause de l’épidémie de coronavirus, certains grands-parents, qui ont reçu leurs doses de vaccin, retrouvent leur famille et en particulier leurs petits-enfants. Pour un grand-père, la vaccination est synonyme de "plus grande liberté" et de réunions familiales plus grandes, autour de bons repas. "On est en plus en sécurité. C’est vrai qu’au début, on ne s’embrassait pas. Maintenant, on essaie un peu", ajoute une femme.

La prudence reste de mise

Longtemps privé de ses proches, un couple de retraités profite aussi d’un tour au manège avec leur petit-fils, Paul. Ils le gardent pour les vacances. Ces moments tous les trois ont grandement manqué au garçonnet. "J’avais envie d’aller chez papy et mamie", lance-t-il. Mais comme le couple n’a pas encore reçu de deuxième dose, il fait preuve de prudence. "On garde encore une certaine distance", témoigne Loïc Morazin.