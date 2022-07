Solidarité : quand des familles accueillent des enfants pour les vacances

M. Schelcher, C. Blanquart, A. Chantoiseau

À la Cappelle-en-Pévèle (Nord), trois jeunes fillettes profitent de leur été. "Déjà, on s'entend super bien, on a plein de trucs en commun. C'est génial", confie l'une d'elles. Passer deux semaines de vacances avec une enfant que l'on ne connait pas, Aurélie et Raphaël Carpentier avaient envie de tenter l'aventure. Ils ont franchi le pas avec le Secours Catholique. L'association caritative permet à 2 000 enfants en France de changer d'air, alors que leurs parents n'ont pas les moyens de partir l'été.

Changer d'air

"On a eu plusieurs entretiens avec eux, ils ont visité la maison, puis ensuite ils nous ont proposé un dossier d'un enfant, en l'occurrence Virginia", raconte Aurélie Carpentier, famille d'accueil. Pour Virginia, les vacances sont une belle alternative au centre aéré habituel. Sa famille d'accueil peut quant à elle mettre en pratique ses valeurs de partage. Virginia n'est qu'à une heure de chez elle, mais c'est un vrai dépaysement, avec de nouvelles activités et de nouvelles complices de jeu. Elle passera ensuite une semaine à la mer, en Bretagne.