Sensations fortes : à la découverte d’une spectaculaire tyrolienne en Italie

C’est une activité pour les touristes avides de sensations fortes et extrêmes. Une tyrolienne en Italie relie deux montagnes. Perchée à 400 mètres de haut, elle fait apercevoir un paysage magnifique aux personnes qui l’utilisent. Le chariot est seulement accroché à deux câbles pour garantir la sécurité des occupants. 1,5 kilomètre parcouru en seulement 70 secondes, c’est très rapide, mais la sensation de vitesse est incroyable avec une vitesse de 120 km/h atteint pendant le voyage.



Des touristes conquis

Tout le monde n’a pas accès à ce voyage particulier puisque l’âge minimum requis est de 16 ans et qu'il faut peser entre 40 et 120 kilos. Certains choisissent d’effectuer cette attraction à deux, activité faisable seulement si les deux personnes font un poids équivalent. Grâce au matériel et à la pente, même les non-sportifs peuvent prendre du plaisir en étant sur la tyrolienne. "C’est une expérience extraordinaire, dès le départ une vue vertigineuse et après la vitesse qui se stabilise assez vite", analyse un homme venant d’effectuer la traversée sur la tyrolienne. Pour les villages assez peu fréquentés par les touristes dans cette région des Dolomites du Sud, cette tyrolienne représente une opportunité économique importante.