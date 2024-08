Rentrée scolaire : on vous explique comment optimiser les jours fériés de l'année 2024-2025 pour avoir un maximum de vacances

Aucun jour des onze jours fériés de l'année scolaire ne tombe un samedi ou un dimanche. De quoi faire le plein de week-ends de trois ou quatre jours.

Vous êtes déjà nostalgiques des vacances ? Alors que près de 12 millions d'élèves feront leur rentrée le lundi 2 septembre, l'année scolaire 2024-2025 vous réserve une bonne nouvelle : aucun jour férié ne tombe sur un week-end. Pour en profiter au maximum, franceinfo vous explique comment obtenir 36 jours de vacances en ne posant que neuf jours de congés entre septembre et juin.

Profiter d'emblée de deux week-ends de trois jours

La Toussaint, le 1er novembre, tombe un vendredi et offre un premier week-end de trois jours. Le 11-Novembre, jour de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, arrive un lundi, ce qui permet un second week-end de trois jours au mois de novembre.

Poser judicieusement vos congés à Noël

Entre le 25 décembre et début janvier, vous pouvez poser deux, quatre ou six jours, afin de prolonger la magie de Noël. (PAULINE LE NOURS / FRANCEINFO)

Le 25 décembre tombe un mercredi. Pour prolonger la magie de Noël, vous pouvez poser le jeudi 26 et le vendredi 27 décembre qui permettent d'avoir cinq jours pour festoyer en famille. Logiquement, le 1er janvier tombe aussi un mercredi. Si vous pouvez poser le 30 et le 31 décembre, vous transformez l'essai en passant de cinq à huit jours de congés. Encore mieux, si vous posez également les 2 et 3 janvier, vous pouvez atteindre 12 jours loin du travail pour seulement six jours posés.

Apprécier le lundi de Pâques

Le lundi de Pâques tombe un... lundi. En 2025, c'est le 21 avril, beaucoup plus tard qu'en 2024, alors avec un peu de chance, il sera possible de profiter d'un grand week-end de printemps ensoleillé lors de ce week-end de trois jours.

Faire le plein lors des ponts de mai

En mai, les ponts permettent de poser trois jours et d'obtenir 12 jours de repos. (FRANCEINFO / PAULINE LE NOURS)

Jackpot au mois de mai ! Les trois jours fériés du mois tombent un jeudi et permettent donc de s'offrir trois week-ends de quatre jours en n'utilisant que trois jours de congés. En posant le 2 mai, vous pouvez profiter d'un premier week-end prolongé incluant la fête du Travail et le week-end du 3 et 4 mai. Rebelote avec le 8 mai, jour de commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie face aux forces alliées. En posant le vendredi 9 mai, vous ajoutez deux jours au week-end du 10 et 11 mai. Enfin, l'Ascension arrive le jeudi 29 mai, ce qui permet, en posant le vendredi 30 mai, de récupérer encore quatre jours.

Ne pas oublier la Pentecôte

Dernier jour férié de l'année scolaire, la Pentecôte tombe cette année le lundi 9 juin. De quoi s'accorder une escapade de trois jours pour patienter jusqu'à l'été !

Poser ses vacances d'été entre le 14 juillet et le 15 août

Si vous avez envie de longues vacances d'été et qu'il vous reste assez de jours de congés, vous pouvez aussi optimiser cette période en posant vos congés entre le 14 juillet et le 15 août. En 2025, la Fête nationale tombe en effet un lundi, tandis que l'Assomption un vendredi. En posant 23 jours de congés entre ces deux dates, vous pouvez partir en vacances 37 jours l'été prochain.

Au contraire, si vous préférez éviter la foule estivale, sachez que vous pouvez obtenir des jours de congés supplémentaires si vous n'avez pas posé quatre semaines durant la période de prise légale, entre le 1er mai et le 30 octobre. S'il vous reste entre trois et cinq jours à poser en dehors de cette période (hors cinquième semaine de congé), vous pouvez bénéficier d'un jour de congé en plus, appelé jour de fractionnement, rappelle le site Service-public.fr. Vous pouvez même en obtenir deux, s'il vous reste plus de cinq jours à poser ! De quoi anticiper les ponts de l'automne 2025...