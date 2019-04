Pétition : un voyage gratuit à travers l'Europe pour les jeunes de 18 ans

Martin Speer et Vincent Herr sillonnent l'Europe depuis près d'un mois, avec comme objectif de convaincre l'Union européenne de proposer aux jeunes de 18 ans de voyager gratuitement par le rail. L'idée est née en 2014, lors de leur tout premier périple ferroviaire. "On a voyagé dans 14 pays avec Interrail et cela a vraiment transformé notre vision de l'Europe. On connaissait déjà l'Europe des livres d'histoire, mais en voyageant, on s'est réellement sentis Européens", raconte Martin Speer.

#FreeInterrail

Le pass Interrail est un ticket passe-partout qui permet de découvrir l'Europe à moindre coût, mais pas totalement gratuit. "Nous pensons qu'il est indispensable pour l'Union européenne de créer des liens entre personnes de milieux différents", indique Vincent Herr. 30 000 jeunes Européens ont déjà profité de ce pass gratuit en 2018. Les deux compagnons de route ont lancé une pétition en ligne intitulée #FreeInterrail pour généraliser le concept. Ils disent vouloir "sauver l'Europe par le voyage".