Martinique : à la découverte des saveurs de l’île

L’île de la Martinique est réputée pour sa gastronomie. Une guide a ouvert un tour-opérateur spécialisé dans la découverte de la cuisine martiniquaise. Premier rendez-vous dans un restaurant dans lequel travaille Françoise, qui apprécie ces visites : "Cela permet d’échanger, cela permet de faire découvrir un petit peu le produit, surtout nos fruits que tout le monde ne connaît pas." Les visiteurs sont conquis par leur petit-déjeuner frugal et épicé.



Des lieux typiques

Le second rendez-vous est donné au marché de la ville de Fort-de-France. Sur les étals, beaucoup de fruits et de réelles découvertes pour les spectateurs. "C’est chez nous et on ne connaît pas en fait, on ne va pas voir, on ne connaît rien et on se perd un peu", réagit un Martiniquais. Après ce point de passage, un autre tout aussi important : la visite d’un artisan spécialisé dans l’extraction du sucre de canne. Pour les plus courageux, ils pourront même goûter des testicules de taureaux. Enfin, le dernier rendez-vous est une dégustation d’une boisson gazeuse locale.