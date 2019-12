Jours fériés et ponts en 2020 : quels jours faudra-t-il poser pour bénéficier de plus de vacances ?

L'année 2020 comptera neuf jours fériés en semaine, cinq tombant un vendredi ou un lundi et quatre tombant d'autres jours. D'après "Ouest-France", des Français pourraient bénéficier grâce aux ponts de 64 jours de vacances en posant 27 jours de congés.

Bonne nouvelle pour les salariés en 2020. L'année prochaine comptera pas moins de neuf jours fériés en semaine, dont cinq tombant soit un vendredi, soit un lundi. Seuls deux jours fériés auront lieu lors d'un week-end, a relevé Ouest-France, vendredi 27 décembre.

Avec ces jours fériés arrivant en grande majorité en semaine, le quotidien estime que des Français pourraient partir "jusqu'à 64 jours" en vacances, et ce, en posant... seulement 27 jours. La première semaine de l'année illustre bien ce calendrier favorable de 2020, avec un 1er janvier tombant un mercredi. Les salariés le souhaitant pourront ainsi poser deux jours – les 2 et 3 janvier – pour bénéficier de cinq jours de repos.

De nombreux ponts possibles en mai

Au printemps, certains pourront bénéficier de pas moins de neuf jours de vacances, en posant uniquement quatre jours : les mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril. Le lundi de Pâques, férié, tombe en effet le 13 avril cette année.

Le mois de mai sera particulièrement avantageux, les 1er et 8 mai tombant un vendredi. Quatre jours de congés posés – entre les 4 et 7 mai – permettront d'avoir dix jours de repos à ce moment-là. Des vacances prolongeables un peu plus tard en mai, avec le jeudi de l'Ascension, le 21 mai. Si vous posez les 18, 19, 20 et 22 mai, vous bénéficierez une nouvelle fois de neuf jours de repos.

L'été prochain, le 14 juillet tombant un mardi, il vous suffira de poser le lundi 13 juillet pour bénéficier d'un pont de quatre jours. Le mercredi 11 novembre vous permettra ensuite d'avoir jusqu'à neuf jours de repos, en ne posant que les 9, 10, 12 et 13 novembre. Idem dans un an, à Noël, puisque le 25 décembre tombe un vendredi. Vous pourrez avoir neuf jours de vacances en posant seulement quatre jours : les 21, 22, 23 et 24 décembre.