Job d'été : des tournées auprès de personnes âgées isolées

Veiller sur les plus fragiles durant l'été. C'est la mission confiée à deux étudiantes en sciences sociales venues visiter une dame de 78 ans. Comme elles, 17 jeunes nîmois (Gard) se relaient auprès des personnes âgées. À la banque alimentaire, des saisonniers préparent leur tournée quotidienne : une distribution de colis destinés aux seniors les plus fragiles. "On met des fruits et légumes pour qu'ils puissent s'hydrater d'une autre façon", explique un étudiant.

Un job d'été qui inspire une vocation

Chaque jour, ils partent livrer 30 kg de denrées à une dizaine de personnes âgées. Ils sont payés au smic pour un job d'été pas tout à fait comme les autres, qu'ils n'ont pas choisis par hasard. "On gagne en empathie, on prend beaucoup de recul", détaille Hugo Da Silva au volant. Ce dernier a trouvé sa vocation ici, au fil des étés. Plus tard il sera un travailleur social, sans doute auprès des personnes âgées.

