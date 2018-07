Eau de baignade : quels contrôles ?

Les épisodes de pollution des eaux inquiètent, comment savoir si la plage dans laquelle on se trouve n'est pas polluée et que la baignade est sûre ? Claire Colnet est en direct de Saint-Raphaël dans le Var. Elle rappelle que ce sont les Agences régionales de santé (ARS) qui ont en charge les contrôles des plages. "Ils effectuent des prélèvements sur tout le territoire au moins une fois par semaine, précise-t-elle. Plus de 3 300 plages, lacs ou rivières sont ainsi surveillés, et en règle générale il n'y a pas de problème", explique-t-elle. En 2017, sur tous les prélèvements effectués en région PACA, 98% des analyses se sont révélées conformes.

Des contrôles sérieux

Lorsque les analyses sont, au contraire, inquiétantes et que la mer est polluée, "en cas de dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux par exemple, ce sont les communes qui peuvent interdire la baignade et le signale sur les panneaux d'affichage de la ville, ou en hissant les drapeaux rouge ou violet sur les plages" explique Claire Colnet. À Saint-Raphaël, suite à un orage, les touristes ont été interdits de baignade toute une journée, le temps que les autorités effectuent les contrôles nécessaires."

Le JT

Les autres sujets du JT