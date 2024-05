Ponts de mai : Bison futé voit rouge en Ile-de-France vendredi dans le sens des départs

Bison futé a placé la journée du vendredi 3 mai rouge dans le sens des départs en Ile-de-France, et verte pour le reste de l'Hexagone. Selon le centre national d'information routière, "la proximité des jours fériés du mercredi 8 mai et jeudi 9 mai (Ascension) offre la possibilité de quelques jours de congés dès ce week-end".

"Le trafic devrait être dense en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10, écrit l'organisme. Ces difficultés de circulation pourraient être enregistrées dès la fin de la matinée, ainsi que sur le boulevard périphérique, les autoroutes A86 et A6B." Il ajoute que ces difficultés de circulation pourraient être "renforcées en milieu d'après-midi par la circulation générée par les trajets 'travail–domicile' et resteront denses jusque tard dans la soirée".

Samedi orange au niveau national

En plus de ces difficultés anticipées s'ajoute la fermeture, vendredi matin, de l'autoroute A6B dans les deux sens à la suite d'un incendie dans le tunnel du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Un bus a pris feu aux alentours de 2 heures dans la nuit de jeudi à vendredi, précisent à France Bleu Paris les sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à éteindre le feu. Cette fermeture entraîne d'importants embouteillages dans le sud de Paris. Selon Sytadin, il faut compter vendredi matin 49 minutes, au lieu de 13 habituellement, pour aller de Wissous à la porte d'Orléans via l'A6A. Le temps de parcours entre l'aéroport d'Orly et la porte d'Orléans sur l'A106 est actuellement de plus d'une heure (1h18), contre 14 minutes en moyenne.

La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs au niveau national ; celle de dimanche est classée verte partout, dans le sens des départs comme des retours.