Incendies en Gironde : les premiers vacanciers retournent sur la dune du Pilat

Après deux semaines de lutte contre les incendies à La Teste-de-Buch, la dune du Pilat, qui surplombe le bassin d’Arcachon, a pu rouvrir ses pentes au public mercredi 27 juillet. L'accès aux massifs brûlés reste cependant interdit et certaines routes resteront fermées à la circulation.

L'accès à la dune du Pilat (Gironde) a été rouvert, mercredi 27 juillet, pour la première fois depuis l'incendie de la Teste-de-Buch, qui a dévasté la forêt qui s'étend au pied du site. À 106 mètres de hauteur, la dune du Pilat est la plus haute d’Europe et donne un point de vue unique sur la région. "Être ici une semaine en Nouvelle-Aquitaine et ne pas pouvoir monter la dune, ça aurait été triste", commente un touriste.

Un parcours balisé

Les visiteurs doivent prendre un bus pour accéder à la dune, car les flammes ont endommagé le parking du site. Leur parcours est balisé, car la forêt alentour reste dangereuse : au-delà du risque de reprise de l'incendie, les arbres fragilisés peuvent tomber, prévient le maire de la Teste-de-Buch, Patrick Davet. Toute infraction peut entraîner une amende de 38 euros.

Le site a ouvert à 10 heures et certains vacanciers se sont levés très tôt pour s’y rendre. La dune est un lieu emblématique du bassin d’Arcachon, qui accueille deux millions de visiteurs chaque année.