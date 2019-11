VIDEO. Un an après son arrivée dans les Pyrénées, les premières images de l'ourse Sorita dévoilées

Sorita marque son territoire dans les Pyrénées. En octobre 2018, cette ourse slovène a été relâchée dans le Béarn. Un peu plus d'un an après, une première vidéo de l'ursidé a été diffusée, mercredi 13 novembre 2019, et l'ourse semble s'être bien intégrée à son habitat. Elle est en bonne santé et il se pourrait même qu'elle attende des petits pour le printemps prochain, selon le Fonds d'intervention eco-pastoral.

"On voit comment Sorita marque son passage en se frottant sur un sapin utilisé par les ours [et le reste de la faune] depuis des années comme lieu de marquage, pour se rencontrer ou s'éviter, explique le Fonds d'intervention eco-pastoral. Sorita est une ourse peu prédatrice, bien qu'elle ait découvert un nouveau territoire, elle a su trouver de la nourriture naturelle, a consommé des charognes, mais n'a commis aucune attaque certaine, même si deux dommages ont été indemnisés car elle avait consommé les dépouilles."