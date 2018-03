Pyrénées : deux ourses vont être réintroduites

Donner des compagnes aux deux derniers ours des Pyrénées-Atlantiques, Néré et Cannellito, pour qu'ils puissent se reproduire : c'est la volonté de Nicolas Hulot, et ça fait bondir les éleveurs locaux. "L'ours est un prédateur, et il est incompatible avec le pastoralisme", selon Jean-François Lacazette, éleveur à Arette (Pyrénées-Atlantiques). Dans les Pyrénées occidentales, ce sont les deux derniers de leur espèce ; ils sont sans contact avec les 37 autres ours des Pyrénées centrales. Une zone où ces derniers causent régulièrement des dégâts aux troupeaux.

Protéger une espèce menacée : une obligation européenne

Dans la commune concernée par la nouvelle introduction, le maire craint pour l'avenir de l'activité agricole : "L'agriculture pèse un poids conséquent dans la vie de notre commune, 43 exploitations, 4 500 brebis, 1 000 vaches, et la certitude d'avoir le plus grand garde-manger de la chaine pyrénéenne", fait valoir Pierre Casabonne, maire d'Arette La Pierre Saint-Martin. De leur côté, les associations de défense de la nature rappellent que protéger une espèce menacée est une obligation européenne. L'introduction est programmée pour cet automne ; Nicolas Hulot promet une concertation.

