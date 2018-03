Nicolas Hulot veut réintroduire deux nouveaux ours dans les Pyrénées

Des ours comme celui-ci, il n'y en a plus que deux dans l'ouest des Pyrénées françaises. Un nombre insuffisant pour maintenir l'espèce, d'où la décision de Nicolas Hulot de leur amener deux femelles à l'automne prochain dans les Pyrénées-Atlantiques. "Il ne reste que deux mâles dans ce département dont Cannellito, fils de Cannelle, qui était le dernier des ours 100% pyrénéen", a assuré le ministre de la Transition écologique et solidaire.

Les éleveurs hostiles à l'initiative

Après la condamnation de l'État début mars pour avoir manqué à ses obligations de conservation de l'espèce, le ministre passe à l'offensive. "On ne peut pas donner de grandes leçons aux pays qui ont sur leur territoire d'emblématiques animaux sauvages menacés de disparition si l'on hésite nous-mêmes à protéger les espèces qui sont en danger en France", a déclaré Nicolas Hulot par communiqué. Si la région Nouvelle-Aquitaine approuve ce renforcement de la population, certains élus locaux soutiennent les éleveurs hostiles aux plantigrades. Selon un sondage réalisé pour 14 ONG, 84% des Français souhaitent le maintien d'une population d'ours. Pour cela il faudrait 250 individus, contre 37 aujourd'hui dans l'ensemble des Pyrénées.

