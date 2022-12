Une famille française passe un Noël sur un voilier et au bout du monde

Amandine et Fred ont décidé de quitter leur Savoie pour vivre sur un voilier, au large des côtes sud-africaines. Avec leurs deux enfants, ils s'apprêtent à passer un réveillon de Noël pas comme les autres.

Au large des côtes sud-africaines, une famille française navigue vers l’aventure. Elle s’apprête à fêter Noël sur son voilier. Amandine et Fred ont embarqué avec leurs deux enfants : Charlotte, cinq ans, et Gustave, huit mois. Depuis un an et demi, ils ont quitté leur Savoie et vivent sur le bateau. Leur défi est de faire le tour de l’Afrique à la voile. À quelques jours du réveillon, la petite Charlotte est chargée de la décoration. "C’était le rêve du voyage en famille, faire découvrir le monde à nos enfants. Et puis la vie a fait que c’était le moment. On a vendu la maison pour acheter le bateau", raconte Amandine, la mère de famille.

Chaque escale est l'occasion de nouvelles rencontres

En mai 2021, ils ont pris la mer en Tanzanie, puis ont rejoint le Kenya, Mayotte, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud. Chaque escale est l’occasion de nouvelles rencontres avec la population. Les enfants jouent ensemble même s'ils ne parlent pas la même langue. Pour préparer Noël 2022, la famille s’est retrouvée dans la ville sud-africaine d’East London. Au milieu des célébrations, les Français suscitent la curiosité. "Joyeux Noël et bonne année, vous verrez les Sud-Africains sont très accueillants", lui déclare une femme.