Guerre en Ukraine : le Noël particulier des survivants de Lyman

Certains habitants de Lyman, une ville ukrainienne libérée de l'occupation russe depuis octobre dernier, ont installé un petit sapin pour passer les fêtes de fin d'année. Après dix mois de conflit, tous espèrent une paix durable.

Dans la ville de Lyman, en Ukraine, il n'y a plus d'électricité. Alors, pour se chauffer, un habitant va chercher son bois dans la forêt. Il a décidé d'épargner un arbre. "Je cherchais du bois, et j'ai aimé ce petit sapin. Il était déjà couché sur le côté, je l'ai juste coupé et mis ici", confie-t-il, en cette veille de Noël. Située dans le Donbass, Lyman a connu les bombardements et l'occupation russe, avant d'être libérée en octobre dernier.



Une ville fantôme

Aujourd'hui, c'est une ville fantôme, même si certains habitants sont restés, à l'image de Liubov. Cette femme a installé un petit sapin pour passer les fêtes de fin d'année. "J'ai du mal à me faire à l'idée que trois nations, l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie, étaient amies et que tout s'est écroulé", déplore-t-elle. Après dix mois de conflit, et encore plus en cette période de Noël, les Ukrainiens n'aspirent qu'à une chose : une paix durable.