Plus de 150 jours sans courant en 2022 : l’Afrique du Sud traverse la pire crise de l’électricité de de son histoire

Les centrales à charbon sud-africaines sont vétustes et tombent en panne. Résultat : des coupures de courant incessantes, jusqu’à neuf heures cumulées par jour. La compagnie sud-africaine d'électricité promet de tout mettre en œuvre pour minimiser les coupures.

Malgré les coupures d'électricité, ce magasin de Johannesburg continue de vendre des guirlandes lumineuses. Mais pas n'importe lesquelles, précise Dominic, l'un des vendeurs. "On propose de nouvelles guirlandes avec des lumières LED qui fonctionnent sur batterie, garanties sans coupures", assure-t-il. L'autre best-seller, ce sont les bougies de Noël, toujours utiles en cas de coupure de courant. Un client en a acheté vingt. Lelethu a déjà ce qu'il faut à la maison, les bougies lui rappellent son enfance, dit-il : "Si vous avez grandi au village, vous avez connu l'époque où il n'y avait pas d'électricité et on a toujours réussi à rendre la maison agréable. Donc on va se servir des bougies pour passer un bon moment."

En 2022, en Afrique du Sud, il n'y a que le mois de janvier qui n'a pas connu de délestage. C'est la pire année jamais enregistrée dans l'histoire du pays avec l'équivalent de plus de 150 jours sans électricité. Ces dernières semaines, le courant était coupé jusqu'à neuf heures cumulées par jour. Les centrales à charbon sont vétustes et tombent en panne, la faute à la corruption et à une mauvaise gestion du parc.

Du courant pour Noël, promet Eskom

Les Sud-Africains ont appris à s'adapter, comme Henry et April. "On ne sait pas à quoi s'attendre alors on ne va pas allumer le four", explique Henry. "Vous ne voulez pas avoir une dinde au four quand le courant s'en va", précise April.

"On va faire un barbecue en extérieur, on essaie d'éviter l'électricité au maximum." Henry, un habitant de Johannesburg à franceinfo

Eskom, la compagnie d'électricité a promis d'utiliser des réserves d'urgence, notamment du diesel, pour maintenir le courant en cette journée spéciale. L'annonce a été faite vendredi par Jan Oberholzer, l'un de ses directeurs : "Notre intention est de ne pas avoir de délestages pour Noël, ou au moins une grande partie de la journée". Une annonce reçue 5/5 par Cameron, un vendeur, qui préfère se moquer de cette drôle de déclaration.

"C'est une excellente nouvelle, j'adorerais passer un Noël avec de l'électricité, je dirais même que c'est un rêve d'enfant !" Cameron, vendeur à Johannesburg à franceinfo

"Non, sans rire ça serait super mais est-ce qu'on leur fait confiance pour aller jusqu'au bout ?, redevient-il sérieux. Je ne crois pas. J’ai vu que le patron d'Eskom avait démissionné la semaine dernière, ce n'est pas bon signe pour l'entreprise." Et alors même que nous parlons de ces délestages, le courant est coupé. Nous sommes plongés dans le noir quelques secondes, le temps que le générateur prenne le relais, comme un aperçu de ce qui pourrait attendre les Sud-Africains.