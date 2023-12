Norvège : Bergen, une ville en pain d'épices

Chaque année, la ville de Bergen (Norvège) perpétue une tradition où les talents de pâtissiers sont mis à l'honneur.

Noël s'affiche déjà partout à Bergen (Norvège). Rues illuminées, décorations, tout est prêt pour les fêtes. Au cœur de la ville, une exposition dont les habitants sont particulièrement fiers. Il s'agit de la plus grande ville de pain d'épices au monde avec plus de 2 000 maisons et bâtiments décorés dans les moindres détails. De quoi éblouir les touristes de passage. "C'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais et tous les détails sont étonnants et beaux", s'extasie une visiteuse.

Les habitants de la ville mis à contribution

Pour monter cette exposition, la mairie met à contribution les habitants de la ville. Dans une maison de la ville, c'est atelier pâtisseries de Noël. La pâte est presque prête. "Il faut du sirop, des clous de girofle, de la cannelle", explique cette mère de famille. Toute la famille est mobilisée pour préparer et confectionner les maisons en pain d'épices. Après Noël, les maisons en pain d'épices seront détruites par les enfants, comme le veut la tradition.