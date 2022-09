Voyage : Bergen, la porte des fjords norvégiens

À Bergen (Norvège), l’un des plus grands ports de Scandinavie, des dizaines de touristes viennent photographier ses maisons colorées désormais classées au patrimoine mondial de l’Unesco. "Bergen faisait partie des quatre comptoirs du commerce international avec Bruges (Belgique), Novgorod (Russie) et Londres (Angleterre)", explique Martin Piehler, guide touristique. Ce passionné d’histoire a découvert la "ville chargée d’histoire" il y a 7 ans, y est devenu guide et n’est jamais reparti. Au Moyen Âge, les Allemands possédaient le monopole du commerce du poisson dans le nord de l’Europe.

Trois millions de visiteurs par an

Dans les rues, les touristes venus des Etats-Unis ou encore d’Israël sont conquis. Un commerce du poisson qui n’a pas disparu de la ville. Chaque jour, des pêcheurs quittent le port pour aller à la rencontre des poissons. "Ils se baladent en banc, il y en a des centaines de milliers", confie May Britt Birkeland, pêcheuse. Après une pêche fructueuse, direction le marché aux poissons où tout est vendu sur place. Trois millions de touristes viennent visiter la ville et ses fjords. "Le paysage est incroyable avec les cascades et ses petits villages". Avant d’ajouter : "Il n’y a pas de mot pour décrire cette beauté". Un tout qui fait de Bergen la ville la plus touristique de Norvège.