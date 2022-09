Expédition : à la découverte de Svalbard

Le 20 heures fait découvrir un endroit très froid et assez méconnu, le Svalbard. Ce mystérieux lieu du grand Nord propose des paysages somptueux.



C’est un endroit du grand Nord où le soleil brille sur les collines enneigées. Une expédition est partie sur le Svalbard à la découverte de ce lieu mystérieux. Dans le bateau règne un esprit de camaraderie et de complicité dès les premières heures de la matinée. 14 personnes sont à bord dont deux enfants et il est donc essentiel que chacun occupe une place bien définie pour éviter de se gêner sur le navire. Une famille a vendu sa maison pour pouvoir vivre cette aventure et parti découvrir Svalbard.



Un autre rythme

Les membres de cette expédition sont ravis du sentiment de liberté qui règne sur l’embarcation. Pour eux, le bonheur réside également dans le fait de pouvoir vivre à un rythme bien différent. "En France, du matin au soir, tu te lèves tu es rythmé par les horaires des enfants, de l’école, du travail, des transports", déplore Ghislain Bardout, le co-directeur de Under the pole. Les enfants travaillent leurs cours au sein du bateau. Lorsque c’est terminé, ils ont tout le loisir de pouvoir observer le spectacle particulier de la banquise. Chacun a ses habitudes et certains s’occupent de la cuisine sur le navire.