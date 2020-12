Noël : les fabricants français de jouets soulagés

Le marché du jouet repart à la hausse en France. Les équipes de France Télévisions se sont rendues dans la Drôme, dans une entreprise qui fabrique des cartes en forme de questionnaires pour les 7-12 ans. 8 000 jeux sont produits par jour, soit 2 000 de plus que l'an dernier. La réouverture des commerces non-essentiels a permis au secteur de retrouver de la dynamique.

Explosion des ventes de jouets

Chez cet autre fabricant de jouets, les ventes ont même explosé de 35 % en une semaine. "Compte tenu du confinement, on a un certain nombre de nos stocks qui ne sont pas partis durant le mois de novembre vers nos magasins et qu'il convient de pousser très rapidement", explique le directeur du pôle client de l'entreprise, au micro de France 3. 35 personnes ont été embauchées pour l'occasion. Il reste deux semaines avant Noël pour permettre à l'entreprise de compenser la perte de 40 % de son chiffre d'affaires en novembre.