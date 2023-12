Noël : "Ça a été le meilleur week-end de l'année en termes de fréquentation, avec un dimanche assez exceptionnel", se réjouit la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires

"Ça a été le meilleur week-end de l'année en termes de fréquentation, avec un dimanche assez exceptionnel", s'est réjoui ce lundi sur franceinfo Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires qui représente notamment les centres commerciaux. À une semaine de Noël, les Français se sont précipités dans les magasins pour faire leurs emplettes de fin d'année : "On a fait 16% de fréquentation en plus par rapport à 2022 et donc c'est le meilleur week-end de l'année. Ça augure bien quand même de cette tendance de fin d'année", a-t-il déclaré.

"On espère que ça va se confirmer avec le week-end prochain. Cette dernière ligne droite est très importante pour l'ensemble des commerçants et des sites commerciaux" Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires à franceinfo

Le secteur du jouet a pas mal souffert en 2023, selon l'Insee. Les ventes ont reculé de 2,3% au mois d'octobre par rapport à l'an passé. Les commerçants attendent beaucoup de Noël qui reste une période de "surfréquentation majeure" du commerce en France : "C'est absolument crucial, cette période de fin d'année. Les achats de Noël avaient démarré un peu tard cette année. Mais la tendance de ce week-end semble confirmer que la fréquentation est au moins au rendez-vous", a poursuivi le délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires.

Les commerces des centres-villes retrouvent des clients

Les petits commerces du centre-ville qui souffrent de la concurrence d'internet et de la seconde main bénéficient également de ce regain de fréquentation : "Depuis le début de l'année, la fréquentation dans les centres-villes est très bien orientée, avec une hausse de 10%", par rapport à l'année dernière. Ce sont les centres commerciaux situés dans les centres-villes "qui connaissent également la plus forte progression", a-t-il précisé.

Dans un contexte inflationniste, la restauration a également retrouvé ses clients : "Les dynamiques sont très fortes. Depuis le début de l'année, on est à plus 9% de dépenses de consommation à fin octobre dans la restauration", a-t-il chiffré. "Sur une longue période et c'est plus surprenant, on note aussi la progression des petits commerces alimentaires et de façon moins surprenante, l'hygiène, la beauté, la santé, les articles de sport connaissent de très bonne dynamique", a ajouté Christophe Noël. A contrario, le prêt-à-porter continue de souffrir, "pris entre les feux d'une concurrence aux multiples facettes", a-t-il expliqué.